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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın Üçüncüsünü Gerçekleştirecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2008 ve 2014 yıllarında yapılan Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın üçüncüsünü gerçekleştireceğini duyurdu. Proje kapsamında kadına yönelik şiddetin mevcut durumu sosyodemografik özelliklere göre incelenecek ve veri ambarı oluşturulacak. Ayrıca psikososyal ihtiyaçların tespiti için nitel görüşmeler yapılacak.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2008 ve 2014 yıllarında yapılan Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması'nın üçüncüsünü gerçekleştireceğini açıkladı. Bu kapsamda TÜBİTAK iş birliğiyle hazırlanacak proje için duyuru yapıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2008 ve 2014 yıllarında yürütülen Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırmasının üçüncüsü gerçekleştirilecek.  Bakanlık ve  TÜBİTAK iş birliğinde Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007 Programı) kapsamında yapılacak Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024 Projesi'ne ilişkin çağrı duyurusu yayımlandı. Proje başvuruları https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden 10 Mayıs'a kadar kabul edilecek.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN MEVCUT DURUM SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENECEK

Proje kapsamında Türkiye genelinde kapsamlı bir saha araştırması yürütülerek kadına yönelik şiddete ilişkin mevcut durum sosyodemografik özelliklere göre incelenecek. Kadına yönelik şiddet alandaki politika ve hizmetlere temel oluşturacak bilimsel kanıtlar elde edilecek. Toplanacak veriler, 2008 ve 2014 yıllarında yürütülen araştırmaların sonuçlarıyla bir araya getirilerek kadına yönelik şiddetle mücadelede "veri ambarı" geliştirilecek. "Veri ambarı" kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadelede risk analizleri ve önleyici çalışmalar konusunda yapay zeka algoritmaları kullanılacak.

PSİKOSOSYAL İHTİYAÇLAR TESPİT EDİLECEK

Proje kapsamında nicel veri toplanmasının yanı sıra şiddet mağdurları ve hizmet sunucularla nitel görüşmeler gerçekleştirilerek psikososyal ihtiyaçların tespiti de yapılacak. Şiddet mağdurları için hazırlanacak psikososyal destek modeli sayesinde, psikolojik ve sosyal işlevselliğin artırılması için sistematik, bütüncül ve etkili müdahaleler sunulacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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