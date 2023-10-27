Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Engelli Vatandaşlar İçin Sosyal Hizmet Modellerini Açıkladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşlar için aile odaklı ve bütüncül bir yaklaşımla sosyal hizmet modelleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Konya'da yapılan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nin açılış törenine katılan Bakan Göktaş, projenin hayata geçirilmesinden gurur duyduğunu ifade etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımız için aile odaklı ve bütüncül bir yaklaşımla sosyal hizmet modelleri gerçekleştiriyor, engelli vatandaşımızın hayatını güzelleştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Konya'da Meram Belediyesi tarafından yapılan Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi'nin (DOSD Meram) açılış töreni yapıldı. Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kendisinin de Konyalı olduğunu hatırlatarak "Anadolu'da bir köy evine gittiğinizde kırlangıçların evin içine dahi yuva yaptığını görürsünüz. Anadolu irfanı, yalnızca insanı değil tüm canlıları merhametle kapsayan böylesi bir derinliğe sahiptir. Bizler bu dünyaya kendi kardeşlerimiz arasında dahi farklılıklarımızla geliriz. Hiçbir zihinsel, bedensel ve genetik farklılığın aramıza girmesine izin vermeyiz. Bilakis hepimiz bu dünyayı kendi özelliklerimiz ile renklendiririz. Bu merkez de bu güzellikleri açığa çıkarmak için doğdu. Bu projenin açılışı ve eğitime başlaması dolayısıyla davet edildiğimde çok heyecanlandım. Böyle güzel bir projenin hayata geçirilmesi dolayısıyla bir Konyalı olarak gurur duydum. Çünkü burası, alanında pek çok ilki yaşatan, dünyaya örnek bir merkez" dedi.

Göktaş, bakanlık olarak engelli bireylerin hayatlarını güzelleştirmeye çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi

"Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımız için aile odaklı ve bütüncül bir yaklaşımla sosyal hizmet modelleri gerçekleştiriyor, engelli vatandaşımızın hayatını güzelleştirmek için çalışıyoruz. Tüm hizmetlerimizin niteliğinin artması için durmadan çalışan, yeni projeler üreten bir ekibimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan Türkiye Yüzyılı'nda her bir vatandaşımızın refahını önceliyor, çalışmalarımıza hiç kimseyi geride bırakmadan devam ediyoruz."

Açılışın ardından merkezi gezen Bakan Göktaş, buradaki öğrencilerle yakından ilgilendi. (DHA)