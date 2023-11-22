Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifiyle birlikte, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan ve yeni evlenen gençlerin kullanabileceği kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek. Öte yandan kredi miktarı ise her yıl artacak.
Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA BAĞLI KURULACAK
Aile ve Gençlik Fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kurulacak. Petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.
KREDİ MİKTARI HER YIL ARTACAK
Fona başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.