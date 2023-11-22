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Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifiyle birlikte, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatlerinden biri olan ve yeni evlenen gençlerin kullanabileceği kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek. Öte yandan kredi miktarı ise her yıl artacak.