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AİHM Raporunda Türkiye Emsal Davalarda İlk Sırada

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CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AİHM'in 2023 raporunda Türkiye'nin 'emsal dava' sayısında ilk sırada yer almasını değerlendirdi. Emsal kararların Türkiye'de bağımsız yargının ve hukuk devletinin erozyona uğradığının uluslararası bir göstergesi olduğunu ifade eden Bülbül, "Bu tablo, sadece içeride değil, uluslararası alanda da Türkiye'nin yargı bağımsızlığı konusundaki zafiyetini gözler önüne seriyor" dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) 2023 yılında emsal karar oluşturan davalar sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı. CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, AİHM'nin 2023 raporunda Türkiye'nin 'emsal dava' sayısında ilk sırada yer almasını değerlendirdi.

Rapora göre Türkiye, 124 emsal dava ile hukuk devleti kavramının ihlallerinin uluslararası arenada da kayda geçtiğini ve ülkenin prestij kaybına uğradığını belirten Bülbül, "Bu tablo, sadece içeride değil, uluslararası alanda da Türkiye'nin yargı bağımsızlığı konusundaki zafiyetini gözler önüne seriyor" dedi.

Bülbül, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ilkesinden uzaklaşarak, adalet mekanizmasının sarayın talimatlarına göre işlediğini, hak ve özgürlüklerin göz ardı edildiğini ve güçler ayrılığı prensibinin yok sayıldığını vurguladı. Vatandaşların yoksulluk ve ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde yargı bağımsızlığının yok sayılmasının, ülkeye yatırım gelmesini zorlaştırdığını dile getirdi.

Ekonomik adalet ve sosyal huzur için bağımsız yargının şart olduğunu belirten Bülbül, "Hukukun siyasallaştığı, adaletin tarafsız olmadığı bir ortamda ne ekonomik adalet sağlanabilir ne de yatırım iklimi güçlenebilir" ifadesine yer verdi.

Bülbül, "Demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren herkesle birlikte hukuk devletini yeniden inşa etmek için çalışacağız. Hukukun üstünlüğü, adaletin tesisi ve özgür bir yargı sistemi, yoksullukla ve yolsuzlukla mücadelemizin temelini oluşturacak" ifadelerini kullandı ve hukuk devleti anlayışının yeniden tesis edilmesinin önemine dikkat çekti.

Kaynak: ANKA / Güncel

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