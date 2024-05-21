Üye Girişi
Haberler

Ağrı Dağı'na Mayıs Ayında Kar Yağdı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nda mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Yaz mevsimine sayılı günler kala Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar devam ediyor. Ağrı Dağı'nın bir bölümü yeniden beyaza büründü.

Ağrı Dağı'na Mayıs ayında kar yağdı

IĞDIR - Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nda mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.

Yaz mevsimine sayılı günler kala Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar devam ediyor. Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'nda da mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın bir bölümü yeniden beyaza büründü. Dağın zirvesinden eteklerine doğru yaklaşık 1400 metrelik bölümü beyaz örtüyle kaplandı. Bulutların çekilmesi ile beyaza bürünen alanlar Iğdır'dan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi Ağrı Dağı Türkiye kar Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı

 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title