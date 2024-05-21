Ağrı Dağı'na Mayıs ayında kar yağdı

IĞDIR - Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nda mayıs ayında kar yağışı etkili oldu.

Yaz mevsimine sayılı günler kala Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar devam ediyor. Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'nda da mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın bir bölümü yeniden beyaza büründü. Dağın zirvesinden eteklerine doğru yaklaşık 1400 metrelik bölümü beyaz örtüyle kaplandı. Bulutların çekilmesi ile beyaza bürünen alanlar Iğdır'dan görüntülendi.