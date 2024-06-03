Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu mu? 5 aylık enflasyon farkıyla zamlı memur maaşları ne kadar?

Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu mu? TÜİK'in mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 5 aylık memur enflasyon farkı belli oldu. Ekonomistlerin 6 aylık enflasyon beklentisi de belli oldu. Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu mu? 5 aylık enflasyon farkıyla zamlı memur maaşları ne kadar?

TÜİK MAYIS AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre haziran enflasyonu hariç memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 17,38 olurken, işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 22,72 oldu.