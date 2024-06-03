2024-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2024-TUS sonuç ekranı!
2024-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı ve kontenjanlar merak ediliyor. Adaylar 2024-TUS sonuç ekranını araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan 2024-TUS 1. Dönem sınavının gerçekleşmesi sonrasında, yerleştirme sonuçları gündeme geliyor. Peki, 2024-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
2024-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı. 2024-TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…
2024-TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
20-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Haziran 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI (LİNK)
2024-TUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı https://t.co/wvKEtFjMf8 pic.twitter.com/iUlGnkVcTi— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 3, 2024