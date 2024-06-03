2024-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2024-TUS sonuç ekranı!

2024-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı. 2024-TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

2024-TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Haziran 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI (LİNK)