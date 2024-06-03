Üye Girişi
Haberler

2024-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2024-TUS sonuç ekranı!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı ve kontenjanlar merak ediliyor. Adaylar 2024-TUS sonuç ekranını araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan 2024-TUS 1. Dönem sınavının gerçekleşmesi sonrasında, yerleştirme sonuçları gündeme geliyor. Peki, 2024-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

2024-TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı. 2024-TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

2024-TUS 1. DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-TUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Haziran 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI (LİNK)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ösym Gündem Eğitim Sağlık Haberler

Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı

 DEM Parti 'kayyum' kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor

 Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar

Sel 3 arkadaşı hayattan kopardı! Birbirlerine sarıldıktan saniyeler sonra akıntıya kapıldılar

 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title