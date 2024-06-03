Kurban Bayramı tatilinin başlayacağı tarih, hem kurban ibadetini yerine getirecek olan hem de tatil planı yapmayı düşünen yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Arefe günü ve Kurban Bayramı tarihini merak eden vatandaşlar, dini vazifelerini yerine getirebilmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 Kurban Bayramı takvimini araştırıyor. Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün mü olacak? Bu soruların yanıtları, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL Mİ? Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacak? İşte tüm ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasında Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Buna göre, 2024 yılında Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram, 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde kutlanacak. 15 Haziran Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi eda edilecek. Bu tarihler, vatandaşların dini vazifelerini yerine getirmesi ve tatil planlarını yapması için önemli bir rehber olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı başında yayımladığı dini takvimle birlikte Kurban Bayramı arefe günü tarihi belli olmuştu. Buna göre, Kurban Bayramı arefe günü 15 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde idrak edilecek. Bu bilgi, vatandaşların Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklarını yapmaları ve dini vecibelerini yerine getirmeleri için önem arz ediyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak. Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günlerinin de hükümet tarafından tatil edilmesi durumunda, bayram tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 gün olacak. Bu süreçte, vatandaşlar bayramın tadını çıkarırken, tatil planlarını da bu uzun süreye göre düzenleyebilecekler.