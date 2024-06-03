MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? #9917 İtalya Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? #129349

EURO 2024 maçları öncesinde hazırlıklarına devam eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, İtalya ile heyecan verici bir karşılaşmaya çıkacak. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlık kapsamında İtalya ile karşılaşacak olan Türkiye, bu mücadeleyi kazanarak turnuva öncesinde hazır olduğunu göstermek istiyor. Peki, İtalya-Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? İtalya Türkiye milli maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilenler...

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, yarın özel bir müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak. Saat 22.00'da başlayacak olan bu heyecan verici mücadele, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda milli takımımız 4 beraberlik alırken, 11 kez de yenildi. Ay-yıldızlı ekip, İtalya karşısında kalesinde 29 gol görürken, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

İki ülkenin A milli futbol takımları, son olarak iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi. İtalya, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı bu mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımımızın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.