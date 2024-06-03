FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları hangi tarihte? #9917

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına dair araştırmalar başladı. Gelecek sezon Avrupa'da Türkiye'yi 5 takım temsil edecek. Şampiyon Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılacak. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları ne zaman yapılacak? Bu detaylar, Fenerbahçe taraftarları tarafından merakla bekleniyor. FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları hangi tarihte? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu. Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için oynayacağı ön eleme turlarındaki olası rakipleri netlik kazandı. Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve takımın hangi rakiplerle karşılaşacağı merak konusu.

Sarı-lacivertliler, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 2. Ön Eleme Turu'ndan yolculuğuna başlayacak. Fenerbahçe, bu turda İsviçre Ligi'ni 2. sırada bitiren Lugano ya da Sırbistan Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Partizan ile eşleşecek. Bu önemli karşılaşmalar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi doğrultusunda büyük bir öneme sahip olacak.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda ilk maçlar 23-24 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz'da oynanacak. Bu tarihlerde, Fenerbahçe'nin İsviçre Ligi'ni 2. sırada bitiren Lugano veya Sırbistan Ligi'ni 2. sırada tamamlayan Partizan ile karşılaşması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, bu kritik maçlarda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefiyle sahaya çıkacak.