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Sutangazi'de cinsel istismar! Olay ne, ne oldu? Şahıs tutuklandı mı?

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Sultangazi'de yaşanan cinsel istismar olayı büyük yankı uyandırdı. Olayla ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, şüpheli kişinin tutuklandığı öğrenildi. Sutangazi'de cinsel istismar! Olay ne, ne oldu? Şahıs tutuklandı mı?

Sutangazi'de 17 yaşındaki bir çocuk, arkadaşıyla oyun oynamak için komşularının kapısını çaldıktan sonra kız arkadaşının babası tarafından cinsel istismara uğradı. İstismarın ortaya çıkmasıyla birlikte şüpheli gözaltına alındı. Sutangazi'de cinsel istismar! Olay ne, ne oldu? Şahıs tutuklandı mı?

NE OLDU?

Olay, Sultangazi'nin 50.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bodrum katındaki dairede yaşayan arkadaşı ile oyun oynamak isteyen Z.K. (17), komşularının kapısını çaldı. Kapıyı açan İ.G. (33) kızının evde olmadığını ama Z.K.'yi eve davet ederek beklemesini söyledi. Baba İ.G. evde kimsenin olmadığı bir anda kızının arkadaşına Z.K.'ye cinsel istismarda bulundu.

Sutangazi'de cinsel istismar! Olay ne, ne oldu? Şahıs tutuklandı mı?

ŞAHIS TUTUKLANDI MI?

Annenin şüphesi üzerine hastaneye götürülen Z.K. pedagog eşliğinde durumu doktora anlatması üzerine polis ekiplerine haber verildi. Dün sabaha karşı 02.00 sıralarında ekipler, şüpheli İ.G.'yi evinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, komşuların tepkisi üzerine İ.G.'nin dairesi tahliye edildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sultangazi Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Gündem Haberler

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