Ağrı'da buzlanan yolda askeri araç devrildi: 2 asker şehit (4) Güncel Haberler YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜIğdır'da buzlanan yolda askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın (27) şehadet haberi, Çekerek ilçesine bağlı Kuzgun köyündeki ailesine ulaştı. YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Iğdır'da buzlanan yolda askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan'ın (27) şehadet haberi, Çekerek ilçesine bağlı Kuzgun köyündeki ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Osman ve anne Kadriye Arslan, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Şehit yakınları da belediye ekiplerince kurulan çadırda aileye taziyede bulundu. Şehit Arslan'ın 1'i kız 5 kardeşinin olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi, yarın köy mezarlığında toprağa verilecek. Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, - Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ali Arslan Çekerek Iğdır Güncel Haberler

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