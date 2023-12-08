Ağrı'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, Doğubayazıt'ta metruk bir binada yaptıkları aramada, ülkeye illegal yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, Doğubayazıt'ta metruk bir binada yaptıkları aramada, ülkeye illegal yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.