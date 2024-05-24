Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ve Dinar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapılacağı ihbarını aldı.

İhbarları değerlendiren ekipler, Sinanpaşa'nın Düzağaç beldesinde durdurulan araçta ve Dinar ilçesi Aktoprak köyünde belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda, 196 uyuşturucu hap, tabanca, kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 12 mermi, kelepçe ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Jandarma ekipleri, iki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.