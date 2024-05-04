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Afyonkarahisar'da Sağlık Çalışanları ve Öğrenciler İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

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Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Grup, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine pankartlar taşıyarak Zafer Meydanı'na yürüdü.

Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

İmaret Camisi'nin bahçesinde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı pankartlarla Zafer Meydanı'na yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası grup adına açıklama yapan öğrencilerden Furkan Altıntaş, Türkiye'deki doktorlar ve sağlık çalışanları olarak sessiz yürüyüşlerinin 25. haftasında olduklarını, Gazze için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini söyledi.

Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini vurgulayan Altıntaş, şöyle konuştu:

"Gazze'deki durum, tam anlamıyla bir soykırımın acımasız yüzünü gösteriyor. İsrail, Gazze'yi bir toplama kampına dönüştürmüş. İnsanlar için güvenli bir liman aramaları imkansız hale gelmiş. Son sığınakları olan hastaneler dahi bombalanarak insanlık dışı bir vahşete imza atılmaktadır. Bu vahşete sessiz kalmak, insanlığın vicdanını ayaklar altına almak demektir."

Altıntaş, Gazze için eylem, dua ve boykot çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin İsrail Gazze Politika Güncel Haberler

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