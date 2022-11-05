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Afyonkarahisar'da MHP'nin İGM Gurup Başkan Vekili Faruk Kökçür oldu

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Afyonkarahisar'da MHP'nin İGM Gurup Başkan Vekili Faruk Kökçür oldu

MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, İl Genel Meclisi (İGM) Gurup Başkan Vekili olarak Çay İl Genel meclisi üyesi Faruk Kökçür'ü görevlendirdi.

MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, İl Genel Meclisi (İGM) Gurup Başkan Vekili olarak Çay İl Genel meclisi üyesi Faruk Kökçür'ü görevlendirdi.

İl Genel Meclisi'nin kasım ayı toplantılarının 5. birleşimi Burhanettin Çoban, başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, MHP Gurup Başkan Vekili olarak Ahmet Zeki Ertük'ün yerine Çay İGM üyesi Faruk Kökçür'ün görevlendirildiği açıklandı.

Çoban, değişikliği duyurarak hayırlı olmasını diledi.

Kökçür, yaptığı açıklamada, il yönetiminin böyle bir görevlendirme yaptığını belirterek, önceki başkan vekili Ertürk'e teşekkür etti.

Ertürk ise Kökçür'e görevinde başarılar diledi.

Toplantıda, valilik makamından gelen iki gündem dışı madde meclise okunarak ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlardan gelen önergelerin raporları da okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Karahisar Çay Güncel Haberler

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