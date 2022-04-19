Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi yakalandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi yakalandı

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da dolandırıcılık operasyonunda 9 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da, esnafı, internet reklamlarında en üst sıralarda olma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da, esnafı, internet reklamlarında en üst sıralarda olma vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç şebekesinin esnafı dolandırdığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen 10 adrese düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin, 5 bin 321 esnafı, kurdukları çağrı merkezi üzerinden, internet reklamlarında en üst sıralarda olma vaadiyle toplam 1 milyon 271 bin 900 lira dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin banka hesaplarındaki paralara da el konulduğu öğrenildi.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Haberler

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