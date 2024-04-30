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Afyonkarahisar'da ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'da bir kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Olay, Güvenevler Mahallesi'nde bir rezidansın 12. katındaki iş yerinde meydana geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli, ağabeyini bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağabey, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da çıkan kavgada ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

G.B, (34) Güvenevler Mahallesi'nde bir rezidansın 12. katındaki iş yerinde ağabeyi S.B. ile (46) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.B, bıçakla ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli G.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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