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Afyonkarahisar Belediye Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

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Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Başkan Burcu Köksal'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda gündem maddeleri okundu ve bazı konular komisyonlara sevk edildi. Ayrıca, Avrupa, Doğu Avrupa ve Türkiye Motokros Şampiyonası için Köksal'a yetki verildi. Meclis üyeleri arasında ise yerel gündemle ilgili tartışmalar yaşandı.

Afyonkarahisar'da belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen oturumda, ilgili gündem maddeleri okundu. Bazıları oy birliği ile bazıları da oy çokluğuyla ilgili komisyonlara sevk edildi.

18-19 Mayıs'ta Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde yapılması planlanan Avrupa, Doğu Avrupa ve Türkiye Motokros Şampiyonası için Köksal'a yetki verildi.

Köksal, belediye çalışmaları hakkında yapılan bazı yeni düzenlemeler ilgili de bilgilendirmelerde bulundu.

Gelir tarifelerinde nikah ücretleri bölümüne de 'fiyatlar geçici sığınmacılar için 25 kat olarak uygulanır' ifadesinin ilave edildiğini aktaran Köksal, "Bu konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları normal ücretten devam edecek. Ancak sığınmacılar için bunun ücretini 25 katına çıkartıyoruz. Belediyemiz nikah salonu için belirlenen ve 400 lira olan genel giderlerini, nikah ve temizlik bedelini onlar için 10 bin lira olarak uygulayacağız." dedi.

Bu konu hakkında ve Afyonkarahisar yerel gündemini ilgilendiren bazı konular hakkında CHP, AK Parti ve MHP belediye meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı.

Meclis 3 Haziran'da toplanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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