Afyon haberleri... Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sandıklı'yı ziyaret etti
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Afyon habere göre Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sandıklı'yı ziyaret etti.
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Sandıklı'yı ziyaret etti.
Kaymakamlık, belediye ve ilçede bulunan kurumları ziyaret eden Yiğitbaşı, daha sonra SANJET A.Ş tarafından işletilen çiçek serası, jeotermal balık çiftliği, kurutma serası ile suyun tek elden dağıtımı merkezini ve Geleneksel Tıp Merkezini inceledi, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'den bilgi aldı.
Yiğitbaşı, Yayman, Koçgazi, Celiloğlu ve Reşadiye köylerini ziyaret ederek, muhtarlarla görüştü, vatandaşın taleplerini dinledi.
Yiğitbaşı'na, Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Alptuğ Ayhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt eşlik etti.