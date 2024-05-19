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Afganistan'da Sel Felaketi: En Az 50 Kişi Hayatını Kaybetti

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Afganistan'ın batısındaki Ghor vilayetinde meydana gelen sel felaketinde son 24 saat içinde en az 50 kişi hayatını kaybetti, 10 kişiden ise haber alınamıyor. Geçtiğimiz ay yaşanan şiddetli yağışlar ve seller can kayıplarına ve maddi hasara neden olmuştu.

GUR, 19 Mayıs (Xinhua) -- Afganistan'da yerel bir yetkilinin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Ghor vilayetinde meydana gelen sel felaketinde son 24 saat içinde en az 50 kişi hayatını kaybederken, 10 kişiden ise haber alınamıyor.

Afganistan'da geçtiğimiz ay etkili olan şiddetli yağışlar ve seller can kayıplarına ve maddi hasara neden olmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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