Afganistan'a yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin 19'uncusu törenle uğurlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonunda, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan 19'uncu "İyilik Treni" Afganistan'a törenle uğurlandı.

Ankara Garı'ndaki törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AFAD Başkanı Okay Memiş, Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin ile STK temsilcileri katıldı.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Afganistan'ın Herat vilayetinde 7 Ekim'de meydana gelen depremler sonrasında ülkeye ulaşan ilk ekibin AFAD'a ait olduğunu hatırlattı.

"İyilik Treni"nin 4 bin 200 kilometre yol gideceğini bildiren Karaloğlu, "Kurtuluş Savaşı'nda Afgan halkı, Afgan kadınları ellerindeki bileziği, yüzüğü çıkararak bu topraklara namahrem eli değmesin, İslam'ın halifesi zarar görmesin diye bize gönderen bir halk. Bugün sıra bizde, biz de elimizden gelen desteği ve yardımı onlara ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Karaloğlu, İsrail'in Gazze'de dünyanın gördüğü en büyük mezalimi bebek, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden, insanları katlederek gösterdiğini, büyük bir insanlık suçu işlediğini söyledi ve şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla AFAD liderliğinde bugüne kadar 10 uçakla Mısır'ın El Ariş kentine yardımlarımızı ulaştırdık ve bir kısmı Refah Kapısı'ndan içeri girdi. Yarın inşallah sahra hastaneleri ve sağlık malzemesi ağırlıklı olarak 6 bin tonluk bir gemimizi Alsancak Limanı'ndan yükleyeceğiz, yetiştirebilirsek inşallah perşembe günü de El Ariş Limanı'na doğru yola çıkaracağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz ise Türkiye'nin asil bir coğrafya ve medeniyetin temsilcisi olduğunu belirterek, "Yeryüzünün neresinde bir zulüm, bir gözyaşı varsa başta gönül coğrafyası olmak üzere tüm insanlığın yaşadığı her coğrafyaya muhabbetimizi, sevgimizi ve yardımlarımızı her daim götürmüşüzdür." şeklinde konuştu.

Boyraz, "İyilik Treni"ne katkı sağlayan kurum, kuruluş ve STK temsilcilerine teşekkür etti.

Toplamda 508 ton malzeme

AFAD Başkanı Memiş, Afganistan'ın geçen ay iki kez 6,3 büyüklüğünde depremlerle sarsıldığını belirterek, ülke yetkililerine göre 2 bine yakın evin yıkıldığını, 2 bin 500'den fazla insanın vefat ettiğini ve 10 binden fazla insanın depremlerden doğrudan etkilendiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugüne kadar 18 "İyilik Treni" ile Afganistan'a toplam 7 bin 695 ton gıda ve gıda dışı insani yardım malzemesi ulaştırıldığını anlatan Memiş, bunların ülkenin 34 vilayetindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını bildirdi.

Memiş, "Son depremlerin hemen ardından da hızla harekete geçtik. İki kargo uçağı ile insani yardım malzemelerini Sayın Bakanı'mızın talimatları ve Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ulaştırdık. AFAD ekiplerimizle köylerde 250 çadırın kurulumunu yaptık, 1550 battaniye ve 600 gıda kolisini depremzedelere dağıttık." dedi.

Memiş, "İyilik Treni"nin depremlerden önce Afganistan'a gönderilmeye başladığını hatırlatarak, "Bugün 31 vagonluk İyilik Treni'yle toplamda 508 ton ağırlığında gıda, çadır, hijyen, battaniye, yatak, giyim, jeneratör, ısıtıcı ve mutfak malzemelerini Afganistanlı kardeşlerimize ulaştıracağız. Trenimiz yaklaşık 4 bin 200 kilometreyi aşarak kardeşlerimize ulaşacak." bilgisini verdi.

"İlk 'İyilik Treni' ile başlayan insani yardım güçlü şekilde devam etti"

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin de "İyilik Treni"ne katkı sunanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Kardeş Türkiye 7 Ekim'de destek vermek için bölgeye ulaşan ilk millet olduğu gibi Türk insani yardım uçağı da Herat'a ulaşan ilk yardım uçağı oldu. Bu, Türkiye'nin Afganistan'a yönelik birçok alanda uzun yıllar boyunca devam eden yakın ilgi ve desteğinin göstergesidir. Şubat 2022'de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ilk 'İyilik Treni' ile başlayan insani yardım güçlü bir şekilde devam etti."

Ramin, trenin Türk milletinin cömertliğinin göstergesi olduğunu belirterek teşekkürlerini yineledi.

"İyilik Treni"nin 19'uncusu duaların ardından Afganistan'a uğurlandı.