AFETTEK Platformu İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı'nı ziyaret etti

Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu (AFETTEK) Kurucu üyelerinden TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, beraberindeki heyetle birlikte İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette, Prof. Dr. Sabuncuoğlu'nun yanı sıra OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Bilim Ağacı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atilla, AFETTEK Genel Koordinatörü Ömür Demir Kızılarslan yer aldı. AFAD Başkanı Okay Memiş, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Genel Koordinatör Prof. Dr. Aykut Akgün, Risk Belirleme ve Önlem Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, Risk Azaltma Planları Daire Başkanı Mehmet Coşkun, Afet Yönetimi Merkezi Daire Başkanı Abdullah Özçelik ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı Recep Şalcı ile bir araya gelen heyet, platformun kuruluş amaçları ve faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirme yaptı.

Toplantı kapsamında, Afet ve Acil Durum Teknolojileri (AADT) alanında ihtiyaç duyulan üst düzey ulusal doküman hakkında değerlendirmeler yapıldı. Afet ve acil durumların yol açabileceği yıkıcı etkilerin ortaya çıkmasını engellemek ve kaçınılmaz olanların etkilerini azaltmak için değer zinciri yaklaşımıyla, teknoloji, ürün, hizmet ve bilgiye odaklanan, ekosistem paydaşlarını bir araya getiren, yenilikçi, yüksek performanslı, küresel pazarlara açılmış, toplumsal fayda yaratma vizyonu olan bir kümelenme olmak için atılacak adımlar hakkında bilgi paylaşıldı. AADT strateji belgesinin hazırlanması, AFAD'ın teknoloji ihtiyaçlarının anlaşılması, AFETTEK Kümelenmesinin bu alanda yapabileceği çalışmaların netleştirilmesi ve başlatılan bu diyaloğun sürdürülmesi gerekliliği ifade edildi.

TÜRKİYE AFET VE ACİL DURUM TEKNOLOJİLERİ PLATFORMU

Afet ve acil durum teknolojileri platformu doğa veya insan eliyle gerçekleşen bazı olayların afete dönüşmemesi veya afete dönüşmesi kaçınılmaz olanlarda can ve mal kaybının en aza indirilmesi için afet döngüsünün tüm aşamalarında ihtiyaç duyulacak her türlü teknolojiyi, teknolojik mal ve hizmetleri etkin ve verimli şekilde, mümkün olduğunca yerli ve milli imkan ve kaynaklarla edinmek ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Platformun üniversiteler, şirketler, sivil toplum kuruluşları ve birliklerin de bulunduğu 55 katılımcısı vardır. Türkiye'de ve dünyada yakın zaman içinde yaşanan son derece üzücü, büyük can ve mal kaybına neden olan, ekonomiyi ve toplumsal düzeni derinden etkileyen afet ve acil durumlar ile ele alınması gerçeğini ortaya koymaktadır. Türkiye Afet ve Acil Durum Teknolojileri Platformu'nu kuran kuruluşlar ise şu şekildedir; "AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi, Başkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi Biyotek Teknoloji Geliştirme Merkezi, Bilim Ağacı Vakfı, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, OSTİM Medikal Sanayi Kümesi, Sabancı Üniversitesi, TED Üniversitesi, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı."