AFAD Başkanı Okay Memiş, Gaziantep'teki depremzedeleri ziyaret etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerine ziyarette bulundu.

Memiş, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ile ilçede yapımı devam eden ve tamamlanan kalıcı deprem konutlarını inceledi.

Konutlarına yerleşen ailelere misafir olan Memiş, çocuklara oyuncak hediye etti.

Daha sonra Nurdağı Kaymakamlığına geçen Okay Memiş, kaymakam İsmail Alsancak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı, yapımı süren deprem konutlarını inceledi.