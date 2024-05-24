Adıyaman'da Tır ile Kamyon Çarpıştı: 2 Yaralı
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında M.Ö. idaresindeki bir tır ile H.A. idaresindeki bir kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan H.A. ve V.A. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'da tır ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 63 ADH 630 plakalı tır Atatürk Bulvarı üzerinde H.A. idaresindeki 59 AES 688 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan H.A. ile V.A. ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.