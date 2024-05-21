Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Abdulkadir A. idaresindeki otomobil, Bahçecik Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Ertuğrul E'ye çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Abdulkadir A. idaresindeki 27 ZB 102 plakalı otomobil, Bahçecik Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul E'ye (3) çarptı.
Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.