Adıyaman'da depremden etkilenen köylere konut anahtarları dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, 29 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine verildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Akpınar köyü kırsalında inşa edilen iki etaplı köy konutlarından 29'unun anahtarları dağıtıldı.

Afad Adıyaman İl Müdürlüğü ekipleri, depremzedelere köy konutlarını gezdirdikten sonra anahtarlarını teslim etti.

Ekipler çocuklara da oyuncak dağıttı.

Afetzedeler ise köy konutlarını çok beğendiklerini belirterek, AFAD ekiplerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.