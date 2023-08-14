Adıyaman Belediyesi Kent Parkı'nda Çalışmalar Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin kuzey kısmında yapımı sürdürülen Kent Park'ta çalışmalar devam ediyor. Yeni Mahalle'de yapımı devam 25 bin metrekarelik alan üzerinde birçok sosyal aktivitenin yapılabileceği Kent Park'ın çalışmaları devam ederken Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç çalışmaları yerinde inceledi. Şehrimizin kuzey kısmı olan Yeni Mahalle'de 25 bin metrekarelik bir alan üzerinde sürdürülen Kent Park'taki çalışmalarımızın sonuna yaklaşıyoruz. İçinde basketbol sahası, fitness ve spor alanı, çocuk oyun alanı, kamelyalar, süs havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolu ile sosyal alanların bulunacağı projemizin yürüyüş yolları döşenmeye başlandı. İnşallah en kısa sürede bu parkımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız