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Adana haber! Adana'da Ukraynalı askerlere destek kermesi

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Adana haber! Adana'da Ukraynalı askerlere destek kermesi

Adana haberlerine göre Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ukraynalı askerlere destek için kermes düzenledi.

ADANA- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ukraynalı askerlere destek için kermes düzenledi.

Kentte yaşayan Ukrayna vatandaşları, 23 Ağustos Ukrayna Bayrak Günü kapsamında Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Savaştan kaçan ve Adana'da yerleşik hayat süren Ukraynalıların yaptığı el emeği ürünler açılan stantta sergilendi. Çok sayıda kadın ve çocuğun katıldığı etkinlikte stantlara konulan ürünler Adanalılar tarafından büyük ilgi gördü. Türk ve Ukrayna bayraklarının açıldığı kermeste çocuk ve genç müzik grupları konser verdi. Ayrıca çocuklara yüz boyaması gibi renkli aktiviteler de yapıldı.

2 BİN 500 UKRAYNALI GELDİ

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tarı, savaşın başladığı günden bu yana kente 2 bin 500 Ukraynalının geldiğini ve kermese büyük destek sağladıklarını söyledi. Kermesten elde edilen gelirin Ukraynalı askerlere gönderileceğini belirten Tarı, "Bugün Ukrayna Bayrak günü kapsamında bir araya geldik. Bugün bizim için çok önemli. Bayrağımız hiç bir zaman inmeyecek, indirmeyeceğiz" dedi.

İki gün sürecek etkinlikte yarın Ukraynalı sanatçı Olga Rakyiska konser verecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Güncel

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