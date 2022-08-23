Adana haber! Adana'da Ukraynalı askerlere destek kermesi

ADANA- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Ukraynalı askerlere destek için kermes düzenledi.

Kentte yaşayan Ukrayna vatandaşları, 23 Ağustos Ukrayna Bayrak Günü kapsamında Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Savaştan kaçan ve Adana'da yerleşik hayat süren Ukraynalıların yaptığı el emeği ürünler açılan stantta sergilendi. Çok sayıda kadın ve çocuğun katıldığı etkinlikte stantlara konulan ürünler Adanalılar tarafından büyük ilgi gördü. Türk ve Ukrayna bayraklarının açıldığı kermeste çocuk ve genç müzik grupları konser verdi. Ayrıca çocuklara yüz boyaması gibi renkli aktiviteler de yapıldı.

İki gün sürecek etkinlikte yarın Ukraynalı sanatçı Olga Rakyiska konser verecek.