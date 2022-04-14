Adana'da yanan ormanlık alanlarda ağaçlandırma çalışması sürüyor

İMAMOĞLU, ADANA (AA) - Adana'da geçen yılki orman yangınlarında zarar gören alanlarda, toprak işleme, temizleme ve ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu, Kozan ve Pos Orman İşletme müdürlükleri sorumluluk sahalarında, geçen yıl yaz aylarında çıkan yangınlarda zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi için toprak işleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, bazı mevkilerde görülen çimlenmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2021 yılında meydana gelen orman yangını sonucu zarar gören ormanlık alanların yeniden yeşil örtüye kavuşturulması için toprak hazırlığına başlandı. Makineli toprak işleme ile yapılan arazi hazırlığı sonucunda alanlara tohum ekimi ve yöreye uygun türlerle fidan dikmek suretiyle sahalar yeniden yeşil örtüye kavuşacak."