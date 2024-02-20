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Adana'da Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira para cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Yenibey Mahallesi'ndeki evinde, motosiklet ile yanına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasını da dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık M.Ö. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezasına çarptırdığı M.Ö'nün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Seyhan Adana Adliye Hukuk Güncel Haberler

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