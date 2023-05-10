Adana'da silahlı saldırıya uğrayan minibüs şoförü hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir minibüs sürücüsü uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bir minibüse kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde minibüsün sürücüsü Mehmet Kaçan'ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmayla olayla bağlantısı olduğu öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.