Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve iş yerlerini su bastı Adana'da etki olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Adana'da etki olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi. Kent merkezinde gece etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler yollarda güçlükle ilerledi. Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı mahallelerdeki evlerde ve iş yerlerinde sağanak nedeniyle su baskınları oluştu. Evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken vatandaşlar biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etti. AA / Ömer Yıldız - Güncel Adana su Güncel Haberler

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