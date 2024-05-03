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Adana'da Organ Ticareti İddiasıyla Gözaltına Alınan 9 Şüpheli Tutuklandı

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Adana'da polis ekipleri tarafından organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, sağlık turizmi bahanesiyle Türkiye'ye gelen şüphelilerin organ nakli için anlaştıklarını tespit etti. Operasyon sonucunda 65 bin dolar, 10 bin 400 lira, 994 İsrail şekeli ve sahte pasaportlar ele geçirildi.

Adana'da polis ekipleri tarafından organ ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5'i İsrailli, 2'si Suriyeli 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaklaşık bir ay önce İsrail'den uçakla Adana'ya gelen 7 kişinin pasaportunu incelemeye aldı.

Sağlık turizmi için Türkiye'ye geldiklerini ileri süren 7 kişiden 2'sinin pasaportunun sahte olduğu tespit edildi. Bu iki kişinin Suriye uyruklu A.S. (20) ve Z.M.Z. (21) olduğu belirlendi.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Suriye vatandaşı A.S. ve Z.M.Z'nin, böbreklerinin para karşılığında İsrail uyruklu S.A.S. (68) ve 28 yaşındaki İsrailli kadın E.A.M'ye Adana'da yapılacak ameliyatla nakledilmesi için anlaştığı saptandı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki tabibin ardından düzenledikleri operasyonla Suriyeli A.S. ve Z.M.Z. ile İsrailli S.A.S, M.A.S. (32), E.A.M. A.A.M. (22) ve M.A.M'nin (37) yanı sıra E.D. (51), F.Ö. (49), M.A.U. (58), A.K'yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 65 bin dolar, 10 bin 400 lira, 994 İsrail şekeli ile çok sayıda sahte pasaport ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.M. ile E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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