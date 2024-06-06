ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

6 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 6.06.2024 10:45:00

Tamir Tarihi: 6.06.2024 13:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi Dikiciler Sokakta Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza nedeniyle Sular Kesilmiştir. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: DETAY: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi Dikiciler Sokak

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 6.06.2024 11:00:00

Tamir Tarihi: 6.06.2024 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı 1 Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Müteahhit Firma Çalışma Esnasında Çıkan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı 1 Sokak Ve Ayvaşık Mahallesinin Bir Kısmı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 6.06.2024 11:30:00

Tamir Tarihi: 6.06.2024 15:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ İNCEK MAHALLESİ 994 SOKAKTA İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İNCEK MAHALLESİNİN BİR KISMI.

BALA

Arıza Tarihi: 6.06.2024 12:30:00

Tamir Tarihi: 6.06.2024 23:00:00

Detay: BALA İLÇESİ KARADALAK ARITMA TESİSİNDE OLUŞAN ARAZA NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: ÇİĞDEMLİ MAH AFŞAR MAH KARAHAMZALI MAH ÜÇEM MAH KÜÇÜKBOYALIK MAH BÜYÜKBOYALIK MAH SOFULAR MAH YAYLALIÖZÜ MAH YENİYAPANŞEHLİ BAHÇEKARADALAK MAH HANBURUN MAH YENİYANÇARSAK MAH SIRANINAR KÜÇÜKBAYAT MAH GÖLBAŞI AKÖRENÇARSAK SIRAPINAR MAH

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 6.06.2024 15:20:00

Tamir Tarihi: 6.06.2024 18:00:00

Detay: Pursaklar İlçesi Fatih Mahallesi Kristal Sokak İçerisinde Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır.(Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi bir kısmı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 6.06.2024 15:35:00

Tamir Tarihi: 6.06.2024 19:00:00

Detay: fevzi çakmak mahallesi bucuk mevkii içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: bucuk mevkii tamamı.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 6.06.2024 15:45:00

Tamir Tarihi: 6.06.2024 22:30:00

Detay: Beypazarı İlçesi Beytepe Cumhuriyet Rüstempaşa Kurtuluş Mahalleleri Ana İletim Hattında Oluşan Arıza nedeniyle Sular Kesilmiştir. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Beytepe Mahallesi Dikiciler Bostancılar Çilingirler Demirciler Çarşısı Dikicilerçarşı Eskibelediye İrfangümüşer Suluhan Sokaklar Cumhuriyet Mahallesi Alattin Sokak Rüstempaşa Mahallesi Bostancılar Çilingirler Develik İstiklal Kuyumcular Suluhan Şadırvan Sokaklar Kurtuluş Mahallesi Eskihukumet İrfangümüşer Milliegemenlik Postanecıkmazı Tatlıçeşme Sokaklar

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 6.06.2024 16:15:00

Tamir Tarihi: 6.06.2024 18:30:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Demirciler Sitesi De Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Müteahhit Firma Çalışma Esnasında Çıkan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Demirciler Sitesi 1 2 3 4 5 6 7