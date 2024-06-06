Ekşi Elmalar filmi konusu nedir? Ekşi Elmalar oyuncuları ve Ekşi Elmalar özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ekşi Elmalar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ekşi Elmalar konusu, Ekşi Elmalar özeti ve Ekşi Elmalar oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ekşi Elmalar filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Ekşi Elmalar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ekşi Elmalar filmini izleyecek olanların merak ettiği Ekşi Elmalar konusu nedir, Ekşi Elmalar oyuncuları kimler ve Ekşi Elmalar özeti gibi konuları inceliyoruz.
EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda (Devrim Yakut) ve birbirinden güzel kızları Muazzez ( Farah Zeynep Abdullah ), Türkan (Songül Öden) ve Safiye'nin (Şükran Ovalı) 1970'li yılların sonunda Hakkari'de muhteşem bir elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikaye 90'lı yılların sonunda Antalya'da son buluyor.
EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI VE KADROSU
Ekşi Elmalar Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
Ekşi Elmalar Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Şükrü Özyıldız, Farah Zeynep Abdullah, Caner Cindoruk, Songül Öden
Ekşi Elmalar Tür: Drama, Komedi
Ekşi Elmalar Yapım Yılı: 2016 (114 dk)
Ekşi Elmalar Vizyon Tarihi: 28 Ekim 2016 Cuma
Ekşi Elmalar Senaryo: Yılmaz Erdoğan