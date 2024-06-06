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Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek

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Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör İsmail Kartal, kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebilir. Kartal, Suudi Arabistan temsilcisi Al Taawon'dan teklif aldığını doğruladı. Teklifin menajer aracılığıyla geldiğini belirten Kartal, "Suudi Arabistan'da çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de 'Neden olmasın?' dedim ama daha resmi bir teklif yok. Kulüpten resmi teklif gelirse gidip görüşeceğim" dedi.

Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni durağı Suudi Arabistan olabilir. Kartal, Suudi Arabistan temsilcisi Al Taawon'dan menajer yoluyla teklif aldığını doğruladı.

RESMİ TEKLİF ALIRSA GÖRÜŞECEK

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuşan deneyimli teknik adam, "Kulüple bağlantılı bir menajer beni aradı. Suudi Arabistan'da çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de 'Neden olmasın?' dedim ama daha resmi bir teklif yok. Rakam konusunda da bir konuşma yapmadık. Kulüpten resmi teklif gelirse gidip görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

SEZONU 4. TAMAMLADILAR

Al Taawon, geçtiğimiz sezon Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'ın namağlup şampiyon olduğu Suudi Arabistan Pro Ligi'ni 34 maçta topladığı 59 puanla 4. sırada tamamlamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Suudi Arabistan Pro Lig Suudi Arabistan İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

İbrahim Coşkun:

Valla kartal la anlaşsın yenilmez takım yapar

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2
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samsun uydu:

İsmail kartalı arayacaklarNokta

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