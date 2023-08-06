Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yaşamını yitirenler anıldı

Adana'da, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yaşamını yitirenler anıldı. Hayatını kaybeden 63 kişinin yakınları, yıkılan binanın bulunduğu alanda toplandı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Alana 63 siyah balon bağlı sandalye ve karanfiller bırakılırken binada hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve pankartlar da yerleştirildi. Apartman enkazı altında can verenlerin yakınlarını temsilen konuşan Yüksel Erdoğdu, kendilerini bu anlamlı günde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Adana'da, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yaşamını yitirenler anıldı.

Hayatını kaybeden 63 kişinin yakınları, yıkılan binanın bulunduğu alanda toplandı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Alana 63 siyah balon bağlı sandalye ve karanfiller bırakılırken binada hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ve pankartlar da yerleştirildi.

Apartman enkazı altında can verenlerin yakınlarını temsilen konuşan Yüksel Erdoğdu, kendilerini bu anlamlı günde yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Depremin, herkesin hayatını onarılması güç izler bırakacak şekilde bir gecede değiştirdiğini ifade eden Erdoğdu, şöyle konuştu:

"Çünkü büyük maddi ve manevi kayıpları beraberinde getiren deprem, sevdiklerimizi, canlarımızı, anılarımızı, hikayelerimizi de aldı götürdü. Şimdi yarım kalan binlerce öyküyle kalplerimiz doldu taştı. 6 ay öncesine kadar ana baba ocağımız olan, kardeşlerimizin, evlatlarımızın yaşadığı apartman artık yok. Bu boşluğu sizlere de tarif edemiyoruz. Aslında çoğumuzun hissettiği kocaman bir boşluk."

Apartmanın yıkılmasıyla ilgili dava süreci hakkında da bilgi veren Erdoğdu, adalet arayışlarından asla vazgeçmeyeceklerini, davanın peşini bırakmayacaklarını ifade etti.

Dava süreci

Tutar Apartmanı hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca tamamlanan soruşturma sonucu hazırlanan iddianame kabul edilmiş, iddianamede, binanın müteahhidi Hüseyin Tutar'ın 2008'de yaşamını yitirdiği için hakkında kovuşturmaya yer olmadığı belirtilmiş, firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Tutar Apartmanı'nın teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat'ta tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolonlardan alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda Tutar Apartmanı'nın deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.