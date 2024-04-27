Adana'da çıkan kavgada polis saldırganı bacağından vurarak ayırdı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı polis, elinde bıçak olan saldırganı bacağından vurarak ayırdı.

Turgut Özal Bulvarı'nda iki grubun birbirlerine bıçak, sopa ve cam şişelerle saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Biber gazıyla müdahale ederek kavgaya karışanlardan birini etkisiz hale getiren polis, diğer kişiyi elindeki bıçağı atması için uyararak havaya ateş açtı.

Bu sırada gruptakilerin tekrar kavga etmesi üzerine polis, elinde bıçak olan saldırganı bacağından tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi.

Kavgaya karışanlar polis ekiplerince gözaltına alındı.