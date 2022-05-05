Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık U.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında U.A'nın ByLock kullandığının belirlendiğini, sohbet toplantılarına katıldığını, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını ve "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan 12 "mahrem imam" ile görüşme kaydının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanığın FETÖ iltisakı gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kaydının bulunduğunu belirterek, U.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık U.A. savunmasında, ByLock kullanmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını öne sürerek, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.