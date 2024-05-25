Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tonya Belediye Başkanı'na yapılan saldırıyı kınadı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'in odasında darbedilmesini şiddetle kınadığını bildirdi. Başkan Beşel'e acil şifalar dileyen Tunç, saldırıyı kınadığını belirtti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'un Tonya ilçesi Belediye Başkanı Osman Beşel'in odasında darbedilmesini şiddetle kınadığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel'e odasında fiili saldırıda bulunulmasıyla ilgili Tonya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Belediye Başkanı Beşel'e acil şifalar diliyor, saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.