Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da şoförlerle buluştu Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şehir hastanelerine 'israf' diyenlerin, hızlı treni yanlış bulanların, havaalanlarını, yaptığımız devasa yatırımların hepsini birilerine kazandırma diye yaftalayanların bu ülkeye katacağı hiç ama hiçbir şey yoktur.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şehir hastanelerine 'israf' diyenlerin, hızlı treni yanlış bulanların, havaalanlarını, yaptığımız devasa yatırımların hepsini birilerine kazandırma diye yaftalayanların bu ülkeye katacağı hiç ama hiçbir şey yoktur." dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Şanlıurfa Şoförler Odasını ziyaret etti.

Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, şoförlerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli adımlar atıldığını belirtti.

AK Parti iktidarları döneminde Şanlıurfa'ya 24 milyar lira yatırım yapıldığını bildiren Bozdağ, kentte ulaşım alanında yapılanları anlattı.

Yeni dönemde yolların standardının yükseltileceğini kaydeden Bozdağ, daha güvenli yollar yapmaya özen göstereceklerini dile getirdi.

Önceki dönemlerde yaşanan ölümlü, yaralamalı trafik kazalarını hatırlatan Bozdağ, "Trafik canavarı diye bir kavram türemiş, bizim canımızı savaştan daha çok yakar hale gelmişti. Bölünmüş yolların, otobanların standardını yükselten çalışmaların sonucunda trafik kazalarında önemli azalmaların olduğunu görüyoruz. Ölümlü trafik kazalarındaki azalma oranının daha da yükseldiğini görüyoruz. Yaralamalı trafik kazalarında ciddi azalma var. Kan gölüne dönen yollardan bugün çok az kaza olan yollara gelmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmelerin siyasi istikrarla, güçlü iktidarla, iyi yönetimle ve güven ortamıyla sağlandığını ifade eden Bozdağ, "Şehir hastanelerine 'israf' diyenlerin, hızlı treni yanlış bulanların, havaalanlarını, yaptığımız devasa yatırımların hepsini birilerine kazandırma diye yaftalayanların bu ülkeye katacağı hiç ama hiçbir şey yoktur." diye konuştu.