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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Eşi Paul Pelosi'ye Saldıran Kişiye 30 Yıl Hapis Cezası

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Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye evinde saldıran David DePape, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. DePape'in cezası, 'federal bir yetkiliyi rehin alma girişimi' ve 'federal yetkilinin yakın aile üyesine saldırı' suçlarından verildi.

NEW Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye evinde saldıran David DePape, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

San Francisco Mahkemesinde görülen davada, DePape'in cezası belli oldu. 44 yaşındaki DePape'e "federal bir yetkiliyi rehin alma girişimi" ve "federal yetkilinin yakın aile üyesine saldırı" suçlarından 30 yıl hapis cezası verildi.

Yargılanmasına 23 Ekim 2023'te başlanan ve kasım ayında jüri heyeti tarafından suçlu bulunan DePape için savcılar 40 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Olay

ABD'de 20 yıldır yaşayan Kanada kökenli David DePape, 28 Ekim 2022'de Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine yerel saatle 02.27'de girmiş ve o zaman 82 yaşında olan eşi Paul Pelosi'nin kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.

DePape'in saldırı sırasında, "Pelosi nerede?" diye bağırdığı ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz." dediği iddia edilmişti.

Olay gecesi polis tarafından gözaltına alınan DePape'in, 3 Kasım 2022'de yapılan ilk duruşmasında, Nancy Pelosi'nin evine zorla girmek, kocasını darbetmek ve Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kaçırmaya çalışmakla suçlanarak kefaletsiz yargılanmasına hükmedilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Nancy Pelosi Suç Hukuk Politika Dünya Güncel Haberler

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