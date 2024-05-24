ABD Kongresi, Kenya Cumhurbaşkanı'nın hitap etmesi için davet edilmemesine tepki gösterdi

ABD Kongresindeki Demokratlar, Başkan Joe Biden tarafından devlet ziyareti statüsünde ağırlanan Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto'yu Kongre'ye hitap etmesi için davet etmeyen Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a tepki gösterdi.

Kongre'deki Demokratlar, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'a gönderdikleri mektupta başkanın, Kenya Cumhurbaşkanı ile ilgili kararını eleştirdi.

Kongre Siyahi Parlamenterler Grubu adına Johnson'a mektup gönderen vekil Steven Horsford, bu adımın "Amerikan diplomasisine hakaret" olduğunu savundu ve Johnson'ın kararının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Demokratlar, Washington'da en üst düzeyde ağırlanan ve ABD-Afrika ilişkileri açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülen Kenya Cumhurbaşkanı Ruto'nun ziyaretinin bir Kongre konuşması ile taçlandırılmasının Johnson tarafından göz ardı edilmesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi.

Öte yandan Amerikan medyasına açıklama yapan bazı Demokratlar, uluslararası kamuoyunda giderek daha fazla eleştirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Kongre'ye hitap etmesi için davet edeceğini açıklayan Johnson'ın, Kenya gibi ABD için önemli bir ülke liderini ağırlama fırsatını göz ardı etmesini doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Johnson, son açıklamasında, Netanyahu'yu yakın zamanda Kongre ortak oturumuna hitap etmesi için resmi olarak davet edeceğini söylemişti.

ABD'yi ziyaret eden kimi liderlerin Kongre ortak oturumuna hitap etmesi Amerikan siyasetinde önemli bir gelenek olarak kabul ediliyor.

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlere göre Ruto, Kongre'ye hitap etmiş olsaydı, 2006 yılından sonra ABD Kongresinde konuşma yapan ilk Afrikalı lider olacaktı.