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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışını onayladı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 23 milyar dolar değerinde 40 F-16 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı Kongre'ye gönderdi. ABD Kongresi'nin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor, bu süre zarfında itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşmiş oluyor.

Abd Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışının uygun olduğuna ilişkin resmi bildirimini Kongre'ye gönderdi.

40 F-16 SAVAŞ UÇAĞI VE 79 F-16 MODERNİZASYON KİTİ

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı Kongre'ye gönderdiği belirtildi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'ne yaklaşık 23 milyar dolar değerinde F-16 alımı ve modernizasyonu ve ilgili ekipmanların satışını onaylayan kararını verdi" ifadelerine yer verildi ve Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın ilgili sertifikasyonu bugün Kongre'ye ilettiği kaydedildi.

Türkiye'ye F-16 satışının NATO'nun güvenlik ve istikrarı açısından önemli olduğu vurgulanan açıklamada, Ankara'ya 40 yeni F-16 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin yanı sıra ilgili ekipmanların temin edileceği belirtildi.

2 KOMİTEDEN ONAY GELDİ

Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den itiraz gelmemesi gerekiyor. Ayrıca, yabancı ülkelere silah satışlarında denetim görevi olan Senato Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Ben Cardin, Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceğini açıkladı. Aynı saatlerde konuya ilişkin bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul da İsveç'in NATO üyeliğinin Ankara tarafından onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ve mevcut durumda Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceklerini bildirdi.

KONGRE'NİN DEĞERLENME İÇİN 15 GÜN SÜRESİ VAR

ABD Kongresi'nin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor, bu süre zarfında itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşmiş oluyor. Söz konusu süre ilgili yasaya göre, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler içinse 30 gün olarak belirtiliyor. Yabancı ülkelere silah satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komitesi ile Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin değerlendirme ve varsa itiraz hakkı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, ABD'den 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve envanterindeki 79 uçak için ise modernizasyon kiti talep etmişti. Geçen yıl bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şarta bağlayan ek maddeleri ABD Savunma Bakanlığı Bütçe tasarısından çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye Savunma Dış Politika Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

İNSANLARDAN NEFRET EDİYORUM:

Hani biz savaş uçağı yapmıştık ne oldu???

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burhan:

bu işler yaptık oldu demekle olmuyor yapsanızda bunun belli bir saat ucuş yapması gerekiyor bu araba gibi olmuyor tüm testlerden başarıyla geçmesi lazım testler 3 sene sürüyor

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burhan:

bu işler yaptık oldu demekle olmuyor araç gibi değil bütün testlerden başarı ile geçmesi gerekli testler 3 sene sürüyor bu gün başlayan 5 sene sonra biner uçağa

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Musti40 :

Evet yaptık. Haberleri takip etsen, hazır olması 10 sene sürer dediklerini çooktaaan okumuş olurdun!

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recep kaya:

sen insan degilsn sanırım normal

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Ali Aytun Ünlü:

fiyat biraz yksek değilmi? birim fiyatı zaten 63 milyon dolar. 40 tanesi 2,52 milyar usd eder. 79 modernizasyon kiti yerine 79 tane de komple uçak alsan 79x63=4,98 milyar usd yapar. en baba 7,5 milyar usd olması lazım fiyatın. 23 milyar neden

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burhan:

o şekil değil işte bu uçakların en az 10 sene bakım ücreti oluyor onuda peşin alıyorlar

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mert barlik:

Modernizasyon kitleri aslında teknoloji. Alınan şey kutularda metaller değil yazılım. Ve bu yazılımlarla biz daha iyi uçaklar yapacağız

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Burak Tunç:

Fiyatı çok pahalı. 63 milyon dolar tanesi 40 tanesi 2.5 milyar dolar yapar. Bu jetler 4.jenerasyon. Amerika Yunanistana 40 adet 5.jenerasyon olan f35 jetini 8.5 milyar dolara sattı. 23 milyar dolara bunlardan 120 tane alınırdı ama onun yerine eski jeti aldılar. Bu kadar kazınlandığımız halde adamlar satsakmı satmasakmı tartışmasını yapıyorlar hala. Bu kadar parayı türk mühendislerine harcasan çok daha kaliteli işler başarırlar ama neredeee.

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Tamer Çakır:

acele etmeyin bekleyin bakalım ne şart öne sürecekler o kadar basit değil

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