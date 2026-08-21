ABD'den Hizbullah'a finans sağladığı iddia edilen ağa yaptırım

(ANKARA) - ABD Hazine Bakanlığı, " Türkiye, İran, BAE ve Lübnan arasında ticari uçuşlarla yüz milyonlarca dolara varan nakit para taşıdığı ve Hizbullah'a finansman sağladığı" öne sürülen bir ağdaki 10 kişiyi yaptırım listesine aldı. Washington, ağın Türkiye merkezli döviz bürolarını kullandığını ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanlığı, Hizbullah'a nakit para aktardığını öne sürdüğü Türkiye bağlantılı bir ağda yer aldığını ileri sürdüğü 10 kişiyi yaptırım listesine aldı. Karar kapsamında bu kişilerin ABD yetki alanındaki mal varlıkları dondurulurken, ABD vatandaşları ve şirketlerinin kendileriyle işlem yapması da yasaklandı.

Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'ne (OFAC) göre ağ, Lübnan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İran arasında ticari uçuşlarla seyahat eden kuryeler aracılığıyla yüz milyonlarca dolara varan nakit para taşıdı. Washington, bu sistemin Hizbullah'ın resmi finans sisteminin dışında döviz temin etmesine ve ABD yaptırımlarını aşmasına imkan sağladığını savundu.

ABD Hazine Bakanlığı, ağın Türk iş insanı Yunus Alper Yılmaz tarafından yönetildiğini öne sürdü. Bakanlık, "Yılmaz'ın Türkiye merkezli bazı döviz bürolarını paravan olarak kullandığını, ayrıca İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü bağlantılı para transferlerinde kullanılmak üzere paravan şirketler ve banka hesapları sağladığını" iddia etti.

Washington, söz konusu ağın aynı zamanda ABD'nin 1997'den bu yana "yabancı terör örgütü" olarak tanımladığı Hizbullahı'a nakit para aktarılmasında kullanıldığını savundu. ABD, Hizbullah'ı 2001'den bu yana ayrıca "özel olarak belirlenmiş küresel terörist" statüsünde sınıflandırıyor.

DİĞER İSİMLER DE YAPTIRIM LİSTESİNDE

Yaptırım listesinde Yılmaz'ın yanı sıra Halil İbrahim Kaçmaz, Önder Dede, Vasfi Akyüz, Mehmet Akyüz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gülay Kaya Savcı ve Emrah Ayaz yer aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Kaçmaz ve Dede'nin "Türkiye'deki döviz bürolarından Yılmaz adına nakit topladığını", Vasfi Akyüz'ün ise "ağın lojistik faaliyetlerini koordine ettiği ve kurye olarak çalıştığını" ileri sürdü.

Mehmet Akyüz, Mehmet Acur, Feyyad Karasalih, Masoud Mousafar, Gülay Kaya Savcı ve Emrah Ayaz'ın da nakit parayı ticari uçuşlarla gizlice Lübnan'a taşıdığı iddia edildi.

ABD yönetimi aynı gün Hizbullah'ı yaptırım rejimi kapsamında yeniden tanımlayarak örgütün İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü adına ve onun yönlendirmesi altında hareket ettiğini öne sürdü. ABD'li bir yetkili, kararın Hizbullah ile İran yönetimi arasındaki bağı özellikle vurgulamayı amaçladığını söyledi.

Kaynak: ANKA