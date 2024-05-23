ABD'de 100 Yaşında Evlenen Çift Guinness Dünya Rekorlarına Başvurdu

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde 100 yaşında evlenen çift, "Guinness Dünya Rekorları"na başvurdu.

Fox News'un haberine göre, 100 yaşındaki Bernie Littman ile 102 yaşındaki Marjorie Fiterman, Philadelphia'daki bakımevinde dünyaevine girdi.

Littman'ın torunu Sarah Sicherman, bu evlilik yaşının rekor olduğunu düşündükleri için "Guinnes Dünya Rekorları"na başvurduklarını belirtti.

Dedesinin müzisyen olduğunu ve 65 yıl boyunca evli kaldığını dile getiren Sicherman, eşinin ölmesinin ardından bakımevine taşındığını ve Fiterman ile burada tanıştıklarını anlattı.

Sicherman, eşini kaybeden Fiterman'ın de evliliğinin 60 yıl sürdüğünü belirtti.

Dedesi ve Fiterman'ın aynı üniversitede okuduklarını dile getiren Sicherman, ikilinin o dönemde birbirlerini tanımadıklarına dikkati çekti.

Littman ile 102 yaşındaki Fiterman'ın ilişkilerinin 9 yıldır sürdüğünü anlatan Sicherman, "Dedem, evlenmek istediğini söyleyerek bizi şaşırttı. Kısa bir tören düzenleyebileceğimizi söyledik ama nikah konusunda ısrar etti ve evlendiler." dedi.