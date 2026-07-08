Trump: Erdoğan bana harika davrandı, Türkiye büyük müttefik

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine karşı "harika" davrandığını belirterek, "Türkiye bizim için harika bir müttefik oldu" dedi. Suriye yönetimini öven Trump, Suriye'nin "Teröre destek veren devletler" listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Neden yapmayayım ki? Harika bir iş çıkardı. Bunu da konuşacağız" yanıtını verdi.

NATO Liderler Zirvesi oturumlarının tamamlanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, Şara için "Harika bir ülke yönetti. Hem de çok kısa bir sürede. Yaklaşık bir buçuk yıl diyebilirim" dedi. Trump ayrıca, şunları söyledi:

"ŞARA, SURİYE'DE ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI"

"Ortada tam anlamıyla bir karmaşa vardı. Çok parçalanmış bir ülkeydi. Ama bunu bir araya getirdi. Güçlü bir insan. Herkes tarafından saygı görüyor, ben de buna dahilim. Onu burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün, biraz konuşmak için bizimle olmasından memnunuz. Kısa süre önce ülkesine yönelik yaptırımları kaldırdık. Ülkeyi kurtarma konusunda büyük katkı sağlıyoruz ve yaptığı işten gurur duyuyoruz. Suriye, çok istikrarlı bir ülke haline geldi. Bu kadar kısa sürede bunu başarmış olması gerçekten inanılmaz. Gerçekten istikrara kavuştu. Bundan gurur duyuyoruz. Suriye, Orta Doğu'nun çok önemli bir parçası."

Suriye; profesörleriyle, hukukçularıyla ve doktorlarıyla dünyanın en güçlü kültürlerinden birine sahipti. Sadece Orta Doğu'nun değil, dünyanın en önemli kültürlerinden biriydi. Sonra çok kötü bir dönemden geçti. Ama şimdi geldiği noktadan pek çok insan gurur duyuyor. Yaptığı işten gurur duyuyorlar. Medya için de durum böyle."

ŞARA: "BAŞKAN TRUMP, SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARI KALDIRARAK DOĞRU KARARI ALDI"

Ahmed el-Şara da şöyle konuştu:

"Başkan Trump'ın da söylediği gibi, bir buçuk yıl içinde ülkeyi yeniden bir araya getirerek birleşik bir devlet haline getirme ve yeniden doğru yola sokma konusunda önemli bir başarı elde ettik. Tarihi bir gün. Başkan Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırarak doğru kararı aldı. Bu arada Suriye adına da teşekkür ederim."

Bir gazetecinin, "Suriye'yi, 'Teröre destek veren devletler' listesinden çıkarmayı da düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Trump, "Neden yapmayayım ki? Harika bir iş çıkardı. Bunu da konuşacağız" dedi.

"Suriye'nin Golan Tepeleri konusunda size yardımcı olmasını istiyor musunuz" sorusu üzerine Trump, "Hayır, ama bu konuda büyük ilerleme kaydediyoruz" diye konuştu."

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN HARİKA BİR MÜTTEFİK OLDU"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Trump, şöyle konuştu:

"Erdoğan'la arası nasıl? Dost olduklarını söyleyemem. Bildiğiniz gibi Netanyahu'nun dostu değil. Belki de birbirleriyle anlaşamıyorlar. Ama benim açımdan bakarsanız Erdoğan, bana karşı harikaydı. Bakın, Türkiye bizim için harika bir müttefik oldu. NATO üyesi bir ülke. İsrail konusunda ise hiçbir başkan benim yaptığım kadarını yapmadı. Buna yaklaşan bile olmadı. Kudüs konusunda attığımız adımlara bakın. Yaptığımız diğer tüm işlere bakın. Golan Tepeleri konusunda attığımız adımlara bakın. Hiç kimse İsrail için benim yaptıklarımı yapmadı. Büyük ilerleme kaydettik. İran konusunda da çok ilerleme sağlayacağız. Onların askeri kapasitesini yok ettik. Aslında bunun 47 yıl önce yapılması gerekiyordu."

"NETANYAHU İLE ÇOK YAKIN ÇALIŞTIK"

İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yeniden seçilip seçilemeyeceğine yönelik soru üzerine yanıtlayan Trump, "Şunu söyleyebilirim; savaş döneminde büyük bir lider oldu. Başbakanla çok yakın çalıştık. Birbirimizle çok yakın iş birliği içinde olduk" dedi. Trump, "Birlikte çok büyük bir süreçten, çok büyük bir olaydan geçtik. Benim görüşüme göre savaş döneminde çok başarılı bir başbakandı" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun siyasi geleceğine ilişkin değerlendirme yapmak istemediğini belirten Trump, "Siyasi durumu hakkında bir şey bilmiyorum, emin değilim. Ama yaptığı iş çok iyiydi, bu yüzden halk arasında da popüler olması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Trump, "Aramızda çok iyi bir ilişki vardı ve hala da var. Ama savaş döneminde gerçekten büyük bir başbakandı" dedi.

Trump, "Eğer farklı bir başbakan olsaydı bugün İsrail diye bir ülke kalmamış olurdu. İran tarafından tamamen yok edilmiş olurdu. Aynı şekilde farklı bir başkan olsaydı da size garanti ederim ki ben başkan olmasaydım bugün İsrail diye bir devlet var olmayacaktı" ifadelerini kullandı.

"ONLARIN HİÇBİR ZAMAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

ABD'de ham petrol üretimine ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, "Biz bunu yapmaya karar verdiğimizde mesele İran'ın nükleer silahlardan arındırılmasıydı. Bunu yapmak zorundayız. Onların hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Petrol fiyatlarının beklenenin aksine yükselmediğini belirten Trump, "Şimdi ise ciddi şekilde düşüyor. Petrol fiyatlarının çok daha aşağı geleceğini göreceksiniz. Dünyada muazzam miktarda petrol var" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de Trump'ın ilk başkanlık döneminde rekor petrol üretimine ulaşıldığını belirterek, "ABD artık bir enerji süper gücü. Bu nedenle uluslararası krizlere diğer ülkelerden daha dayanıklıyız. Piyasada ciddi bir petrol arz fazlası var. Biz de güvenli Amerikan petrolünü dünyanın geri kalanına satabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Trump ise "Suudi Arabistan ile Rusya'nın toplamından daha fazla petrol üretiyoruz. Bunların hepsi benim dönemimde oldu. Biden ise ne yaptığını bilmediği için bunu mahvetti" diye konuştu.

"NÜKLEER MATERYALİ ZATEN KONTROL ALTINA ALDIK"

İran'la müzakerelerin zaman kaybı olduğu yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Trump, "Nükleer materyali zaten kontrol altına aldık. Çünkü o kadar derinde ki, ona bizden başka kimse ulaşamaz. Gerekli ekipman yalnızca bizde var" dedi.

İran'daki nükleer tesislere kara harekatı düzenlenip düzenlenmeyeceği sorusuna ise Trump, "Neden gireyim ki? Ancak tamamen etkisiz hale getirildiklerinde ya da bir anlaşmaya varıldığında girerim" yanıtını verdi.

"AVRUPA BİRLİĞİ YILLARDIR BİZE ÇOK KÖTÜ DAVRANDI"

Avrupa Birliği ile ticari ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, "Avrupa Birliği konusunda ne olacağını göreceğiz. Biliyorsunuz, yıllardır bize çok kötü davrandılar. Amerika Birleşik Devletleri'nden faydalandılar" dedi.

ABD ekonomisinin tarihindeki en güçlü dönemlerden birini yaşadığını savunan Trump, "Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 19,2 trilyon dolarlık yatırım yapılıyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük yatırım miktarıdır" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Japon otomotiv şirketi Toyota'nın üretimini Meksika'dan ABD'ye taşıyacağını belirterek, "Meksika'nın bundan memnun olduğunu sanmıyorum ama Meksika'dan ayrılıyorlar" dedi.

"FİYATLAR DÜŞÜYOR"

Meksika'dan ABD'ye taşınacak yatırımlara değinen Trump, Toyota'nın Meksika'dan ayrılarak ABD'de büyük bir otomobil fabrikası kuracağını söyledi. ABD'deki enflasyon ve fiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, Walmart'ın fiyatlarını düşürmeyi kabul ettiğini belirterek, "Fiyatlar geriliyor, biz de onları düşürüyoruz" dedi.

Göreve geldiğinde yüksek enflasyon devraldığını savunan Trump, "Biden döneminde çok yüksek enflasyon vardı. Şimdi ise enflasyon büyük ölçüde düştü. Her şey çok iyi gidiyor. Fiyatlar geriliyor" ifadelerini kullandı. Petrol fiyatlarının son dönemde önemli ölçüde düştüğünü söyleyen Trump, fiyatların gerilemesinin diğer ürünlere de yansıdığını ifade etti.

"İRAN'I NÜKLEER SİLAHLARDAN ARINDIRACAĞIZ"

İran'a yönelik operasyonların ardından petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "İran'ı ne zaman vursak petrol biraz yükseliyor. Bu sorun değil. İran'ı nükleer silahlardan arındıracağız. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"BENCE İSRAİL, GÜNEY LÜBNAN'DAN ÇEKİLECEKLER"

İsrail'in Güney Lübnan'dan askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Bu konuyu Bibi ile konuştum. Evet, bence çekilecekler. Bence istiyorlar" yanıtını verdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bölgede bir anlaşmaya ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Başkan, bu iki ülkeyi uzun yıllardan sonra ilk kez bir araya getirme konusunda harika bir iş çıkardı" dedi.

Trump ise "Artık İsrail ile Lübnan arasında bir anlaşmamız var. Evet, çekilecekler. Bunun çok iyi sonuçlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SURİYE EN HIZLI DÖNÜŞÜMÜ YAŞADI"

Trump, Suriye'deki gelişmelere de değinerek, "Bugün burada bulunmamızın nedeni, Suriye'nin şimdiye kadar gördüğüm en hızlı dönüşümü yaşamış olması" dedi.

ABD'nin sınır güvenliği politikalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, önceki yönetimi eleştirerek, çok sayıda düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığını öne sürdü. Washington DC'nin bugün ülkenin en güvenli şehirlerinden biri olduğunu savunan Trump, yönetiminin sınır güvenliği konusunda başarılı olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA