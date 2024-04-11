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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e yönelik savunma desteğini yineledi

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- ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e yönelik savunma desteğini yineledi

" İran'a karşı İsrail'i korumak için her şeyi yapacağız"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, İran ve vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'e desteklerinin tam olduğunu belirterek, "İsrail'in güvenliğini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida ABD'nin başkenti Washington D.C'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede Gazze'deki insani kriz ile ateşkes ve rehine takası konuları dahil Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldıklarını söyleyen Biden, İran'ın İsrail'e yönelik önemli bir saldırı başlatma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Ülkesinin İsrail'e yönelik savunma desteğini yineleyen Biden, "Başbakan Netanyahu'ya da söylediğim gibi, İran ve vekillerinden gelen bu tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır. Tekrar söylememe izin verin. İsrail'in güvenliğini korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Japonya ABD ortaklığı küresel ittifaka dönüştü"

Japonya ve ABD arasındaki ortaklığın son 3 yılda gerçek anlamda küresel bir ortaklığa dönüştüğünü söyleyen Biden, bunda Kishida'nın liderliğinin payının büyük olduğunu ifade etti. Savunma ve güvenlik işbirliğini güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Biden, "Japonya, ABD ve Avustralya'nın ilk kez hava, füze ve savunma unsurlarından oluşan bir ağ oluşturacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Ayrıca Japonya ve Birleşik Krallık ile üçlü bir askeri tatbikat gerçekleştirmeyi de sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"En büyük yabancı yatırımcıyız"

Ekonomik alandaki ilişkilerin de hiç bu kadar güçlü olmadığına dikkat çeken Biden, "Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük yabancı yatırımcıdır. Biz de Amerika Birleşik Devletleri olarak Japonya'daki en büyük yabancı yatırımcıyız. Yaklaşık 1 milyon kişi Amerikalı Birleşik Devletleri'ndeki Japon şirketlerinde çalışıyor" dedi.

Biden, güçlü ekonomik ilişkilere örnek olarak, Toyota'nın Kuzey Carolina'da binlerce kişiye istihdam sağlayacak devasa bir batarya üretim tesisi için 8 milyar dolarlık yatırım yapma planını gösterdi.

Çin ile diyaloğu sürdürme kararı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise, iki ülke ilişkilerinin savunma başta olmak üzere her alanda geliştiğini belirterek, "Japonya'nın Ulusal Güvenlik Stratejisi temelinde savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye kararlı olduğunu ifade ettim ve Başkan Biden bu çabalara güçlü destek verdiğini yineledi" dedi. Japonya - ABD ittifakının caydırıcılık ve mukabele yetenekleri ile güvenlik ve savunma işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Kishida, "Nerede olursa olsun statükoyu güç veya baskı yoluyla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerin kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve bu tür eylemlere karşı müttefiklerimiz ve benzer düşünen uluslarla işbirliği içinde karşılık vermeye devam edeceğimizi yineledik" ifadelerini kullandı. Çin eksenli zorluklara karşı yakın koordinasyonu sürdüreceklerini kaydeden Kishida, "Çin ile diyaloğumuzu sürdürmenin ve ortak zorluklar karşısında Çin ile işbirliği yapmanın önemini teyit ettik" şeklinde konuştu.

"İki devletli çözüm için işbirliğini sürdüreceğiz"

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın önemini de ele aldıklarını vurgulayan Kishida, meselenin barışçıl yollardan çözümünü teşvik etme konusundaki tutumlarında değişiklik olmadığının altını çizdi. Kuzey Kore tehdidi ve Rusya'nın Ukrayna işgali gibi konuların çözümü için ABD ve diğer paydaş ülkelerle çalışacaklarını ifade eden Kishida "Özgür ve açık Hint-Pasifik" vizyonu çerçevesinde ABD ile işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı. Kishida, Gazze'deki insani krizin sona ermesi ve sürdürülebilir bir ateşkesin gerçekleştirilmesi için diplomatik çabaları sürdüklerini belirterek, "Durumun iyileştirilmesi, iki devletli çözümün gerçekleştirilmesi ve bölgenin istikrara kavuşturulması için yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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