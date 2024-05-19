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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Arjantin Devlet Başkanı'nı kınadı

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik hakaret içerikli ifadelerini kınadığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eşi üzerinden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik hakaret içerikli ifadelerinden dolayı Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'yi kınadığını açıkladı.

Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi liderlerin akrabalarına yönelik saldırıların kültürümüzde yeri yoktur. Bu saldırıları özellikle ortaklarımızdan geliyorsa kınıyor ve reddediyoruz." dedi.

İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin bugün Madrid'de düzenlediği bir etkinlikte konuşan Arjantin Devlet Başkanı Milei, sosyalizmi "ölümü davet eden, lanet olası ve kanserojen" ifadeleri ile tanımlayıp, İspanya Başbakanı Sanchez'i hedef alan ifadeler kullanmıştı.

Milei, Başbakan Sanchez'in "yolsuzluğa karışan eşi ile kirlendiğini" ve bu durum için 5 gün düşündüğünü ifade etmişti.

Bu sözlerin ardından açıklama yapan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, istişarelerde bulunmak üzere İspanya'nın Buenos Aires Büyükelçisi'ni merkeze çağırdıklarını, Milei'nin kamuoyuna açık bir şekilde İspanya'dan özür dilememesi halinde, egemenliklerini ve onurlarını savunmak için gerekli tedbirleri alacaklarını duyurmuştu.

Albares, İspanya'ya ziyarete gelen bir ülkenin devlet başkanının, İspanya'yı, başbakanını ve kurumlarını hedef alan açıklamalarda bulunmasının "kabul edilemez" olduğunu söylemişti.

Albares, konuya ilişkin Borrell'den bir açıklama geleceğini de önceden söylemişti.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) 6-9 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde İspanya'da aşırı sağcı Vox partisinin ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen etkinliğe katılan Avrupa ve Latin Amerika'daki aşırı sağın liderleri sosyalizmi ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i hedef almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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